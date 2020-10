GF Vip, la Gregoraci gela Petrelli: 'Fuori di qui qualcuna mi aspetta'

Elisabetta Gregoraci nel corso delle ultime settimane sembrava essere intenzionata a costuire qualcosa con l'ex velino Pierpaolo Pretelli. Nullo di particolarmente serio ma, tra i due sembrava esserci un certo feeling.

Ora l'ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di mettere le cose in chiaro e, sorprendendo tutti, ha rivelato di avere qualcuno ad attenderla fuori dalla casa del Grande Fratello che potrebbe restarci male per qualche effusione di troppo.

"Non voglio che mio abbracci perché poi da casa pensano che abbiamo un flirt e non è così. Non c'è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa”. Il giovane velino di Striscia la notizia è sbalordito. "Ecco, ho sparato la bomba", ha proseguito poi la showgirl.

La Gregoraci sembra aver dunque dimenticato Briatore, nonostante i continui battibecchi che i due stanno affrontando in questo periodo. Elisabetta ha completamente voltato pagina e sembra essere serena al fianco di questo uomo misterioso. Intanto la showgirl continua a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello, dopo un balletto provocante la Gregoraci ha messo per errore in mostra tutto il suo prosperoso seno.