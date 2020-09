GF Vip, Gregoraci e Pretelli sempre più vicini: notte di effusioni nella casa

Al Grande Fratello Vip sta per nascere una nuova coppia, ed ormai sembra innegabile. Elisabetta Gregoraci e Pier Paolo Pretelli, dopo il bacio in piscina durante la prova di apnea. Ne sono convinti anche gli altri inquilini della casa, secondo cui Pier Paolo "sta sotto a un treno" vista l'attrazione che prova per l'ex di Briatore.

L'attrazione tra i due sembra crescere, e quella che sembrava essere una sola prova si è trasformato un un flirt.

Pier Paolo ed Elisabetta infatti hanno dormito nello stesso letto, e si sono lasciati andare ad alcune confessioni. La modella le ha chiesto a cosa stesse pensando, e lui si è lasciato andare ad un "vorrei baciarti", dopo di che la telecamera ha staccato.

Lui si è confessato con Adua Del Vesco, a cui ha affermato che "stanotte ci guardavamo in maniera molto intensa" salvo poi osservare che "non mi va di andare oltre se lei frena". Pier Paolo ha però confessato che "c'è tanta complicità" e che "ho trovato una persona molto pura, non pensavo..ieri si è molto aperta e mi ha dato una carica energetica. Prima di entrare pensavo fosse molto bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così. Ti giuro che è da tanti tanti anni che non sentivo quelle cose, che provo anche solo con lo sguardo".

La presenza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip aveva suscitato la curiosità di tutti, e non sta deludendo le aspettative.