GF Vip, incidente hot per Elisabetta Gregoraci: la canottiera la manda fuori di seno

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di un balletto la showgirl calabrese ha mandato in delirio i suoi fan mostrando per errore il suo generoso décolleté.

Diciamo che questo non è il primo incidente hot che le telecamere del Grande Fratello hanno immortalato per la Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore infatti già più volte ha messo in mostra tutte le sue grazie. Alcuni giorni fa per errore le si è aperto l'accappatoio e tutto il suo prosperoso corpo è stato visto dagli spettatori in diretta. Altre volte poi nel corso delle sensuali docce il suo seno si è intravisto dagli striminziti bikini. Stavolta la colpa è stata tutta di una canotta un po' troppo scollata che durante un movimentato balletto si è spostata mandando la Gregoraci fuori di décolleté.

Elisabetta sta vivendo un momento molto particolare della sua vita, sembrava esserci un certo feeling con l'ex velinoma, la lettera ricevuta da Flavio Briatore ha rimesso tutto in discussione. Nel corso delle varie puntate sono stati molti i botta e risposta tra la Gregoraci e Briatore e, solo ora sembra esserci stato finalmente un chiarimento. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.