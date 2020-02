GF Vip, Magalli entrerà nella casa per un confronto con Adriana Volpe?

Bomba lanciata dal settimanale Oggi, secondo cui la prossima settimana Giancarlo Magalli potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP per il tanto discusso ed atteso confronto con Adriana Volpe, con cui aveva collaborato in passato prima di un acceso scontro sfociato anche in tribunale.

La diatriba tra i due va avanti ormai da tempo: la giovane presentatrice infatti più volte si è scagliata contro Magalli per alcune frasi pronunciate dall'ex collega, il quale tramite Facebook chiese come la Volpe fosse riuscita a lavorare per vent'anni.

La dichiarazione ha dato il via ad una lunga battaglia legale tra i due, condita da dichiarazioni al vetriolo. Proprio di recente, la Volpe sfogandosi con Barbara Alberti ha rivelato che "negli anni me ne ha fatte tantissime. Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra".

Tuttavia, qualche settimana fa interpellata da Signorini la Volpe si era detta disposta ad un confronto con Magalli. Oggi arriva l'indiscrezione del settimanale, secondo cui l'occasione giusta potrebbe essere l'ottava puntata della trasmissione.

Il prossimo episodio quindi potrebbe davvero essere infuocato, sulla scia di quanto accaduto nell'ultimo quando è andato in scena un acceso confronto tra Wanda Nara e Barbara Alberti.