GF Vip, Maria Teresa Ruta accusa l'ex marito: 'Tutta colpa dei suoi tradimenti'

Nel corso di una chiacchierata con Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, Maria Teresa Ruta ha rivelato le ragioni della fine del suo matrimonio con Amedeo Goria, il noto giornalista sportivo della Rai.

"Con il papà di Guenda sono stata 7 anni. Loro credevano che ci fossi stata per 13 anni. Lui viveva già fuori ma non hanno mai intuito che non stavamo insieme. Abbiamo un rapporto di grande amicizia. Io ero assolutamente innamorata. Tutti mi hanno detto di non sposare Amedeo".

La conduttrice ha rivelato poi che perfino il padre di suo marito le aveva sconsigliato di sposarlo: "Persino il padre di Amedeo mi diceva di non sposarlo, di starci insieme ma di non fate bambini perchè era un tipo con la testa tra le nuvole. Ma lui mi piaceva per questo, è una brava persona. Con lui sono stata felice e probabilmente staremmo ancora insieme se non mi avesse tradita. Amedeo era un uomo insicuro, si sentiva brutto anatroccolo, aveva tanto complessi. L’ho corteggiato io, mi faceva tenerezza. Il primo bacio l’ho dato io, era impacciatissimo".

La Ruta a questo punto un po' risentita racconta degli anni più bui della sua relazione con Goria: "Ho perdonato una volta o due perché non volevo capire. Non erano tradimenti importanti, erano uscite. Stava sempre fuori coi calciatori, in Inghilterra, Germania… Alla sera trovavi ragazze bellissime. In posti come Albania, Romania e Cecoslovacchia. Erano altri tempi in fondo".

Intanto nella casa del Grande Fratello le dichiarazioni di Balotelli delle scorse ore hanno generato numerose polemiche mentre, Elisabetta Gregoraci sembra essere sempre più presa da Pierpaolo Petrelli.