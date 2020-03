GF Vip, la minaccia di Valeria Marini: 'Se non esce la verità vado via'

Dopo la rissa tra Valeria Marini ed Antonella Elia, continua la tensione tra le due nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore sono rimbalzate le pesanti parole dell'ex stella del Bagarino, che ha minacciato l'abbandono dalla casa più spiata d'Italia.

A seguito dei continui battibecchi con la rivale, Valeria Marini ha raccontato a Fernanda Lessa che "sono stanca, non ce la faccio più. Io amo Alfonso e gli autori, ma questa volta dò un aut-auto. Se non esce la verità vado via".

Nel corso della puntata in onda mercoledì sera, quindi, potrebbe andare in scena lo scontro finale tra le due. Non è chiaro che tipo di intenzioni abbia Valeria Marini, tanto meno Antonella Elia che l'aveva duramente attaccata al punto che tra le due si è sfiorata la rissa. Gli scontri però sono andati avanti anche nei giorni successivi, ecco perchè non si escludono sorprese.

Valeria Marini è entrata nella casa del GF Vip lo scorso 25 Febbraio, insieme a Sossio Aruta che è stato anch'esso oggetto di critiche per una presunta violazione del regolamento, dal momento che potrebbe aver svelato alcuni dettagli su ciò che sta accadendo al di fuori della Casa ai concorrenti.

Vi terremo aggiornati su tutto ciò che accadrà tra qualche sera.