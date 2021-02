GF Vip, morto il fratello di Dayane Mello: chiesto l'anticipo della finale

Giornata difficile per i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo la notizia della morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello che è stato vittima di un incidente a soli 26 anni. La notizia è stata comunicata alla modella dalla produzione, che le ha consentito di scegliere se restare nella casa o uscire.

La Mello ha scelto di restare in gioco in quanto "non ho nessuno fuori, qui almeno ho voi". La modella si è rivolta ai coinquilini affermando che "siete diventati la mia famiglia" e proprio per questa ragione tutti stanno facendo quadrato intorno a lei.

E' innegabile che all'interno della casa sia cambiato lo spirito e non si avverte più quella sensazione di gioco che aveva accompagnato tutti fin da subito.

A riguardo Samantha De Grenet ha avanzato a nome di tutti una richiesta alla produzione: anticipare la finale a lunedì per consentire a tutti di uscire e tornare a casa. “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Lunedì facciamo la finale, chi c’è c’è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così” ha affermato, trovando d'accordo tutti i coinquilini. Dalla produzione non è arrivata ancora alcuna risposta.

L'ultima edizione del GF VIP è stata vinta da Paola Di Benedetto che ha deciso di donare tutto il ricavato alla Protezione Civile.