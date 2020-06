GF Vip: ecco i nomi dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini

Sono finalmente usciti i nomi dei prossimi concorrenti famosi del reality show di Canale 5, presto in onda dopo soli 5 mesi di distanza dall'edizione precedente che ha visto Paola di Benedetto trionfare come vincitrice nello show condotto da Alfonso Signorini.

Non è ancora ufficiale, ma Dagospia ha fatto trapelare la notizia poche ore fa, riferendo alcuni interessanti nomi di celebrities che con molta probabilità vedremo prossimamente nella casa più famosa d'Italia.

A scegliere i concorrenti è Alfonso Signorini, autorevole conduttore e direttore della rivista "Chi": tra i "prescelti" del presentatore del GF Vip figurerebbero i nomi della giornalista e conduttrice tv Rosanna Cancellieri, spesso ospite delle trasmissioni Mediaset; Vera Gemma, figlia dell'attore Giuliano Gemma, già reduce di un altro seguitissimo reality show, "Pechino Express"; entrambe avrebbero detto di si ad Alfonso Signorini.

Oltre a loro, si vocifera anche della presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, che però ancora non hanno confermato. E allo stesso modo anche Alessandra Mussolini rimane un'incognita per il conduttore, che vorrebbe così avere nel suo parterre un tris di donne forti. Ma la Mussolini sembra contesa anche per Ballando con Le Stelle, vedremo chi la spunterà con l'ex parlamentare.

Molto chiacchierata poi la presenza in studio di Giulia de Lellis e Andrea Damante che si sposeranno presto, coppia che prenderà il posto di Wanda Nara come opinionista, affiancandosi a Pupo, che ritorna anche in questa prossima edizione dello show. Intanto aspettiamo di sapere i nomi degli altri concorrenti del GF Vip, che visto il grande anticipo sui tempi di questa stagione, prevediamo arriveranno presto. Restate connessi.