GF Vip: notte hot nella capsula tra Serena Enardu e Pago. Il video

A seguito dell'ingresso di venerdì scorso, si è ricomposta nella casa del Grande Fratello VIP la coppia composta tra Pago e Serena Enardu, dopo la crisi di Temptation Island. I due infatti si sono ritrovati nel nuovo reality show ed a quanto pare è già scoccata nuovamente la scintilla.

La ritrovata serenità tra i due era stata confermata anche dagli abbracci mostrati durante la diretta di venerdì su Canale 5, ed è continuata anche nel corso della prima notte trascorsa dai due nella casa più spiata d'Italia.

I due, come mostrato nei filmati pubblicati su Mediaset Play, hanno trascorso le prime ore insieme nella capsula, per gentile concessione di Clizia Incorvaia. Sotto le coperte Serena e Pago si sono scambiati coccole ed a giudicare dai movimenti potrebbe essere accaduto anche qualcosa in più.

La regia di Mediaset è stata pronta a "censurare" il tutto ed ha mostrato solo qualche istante, per permettere ai due di vivere il momento d'intimità.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima puntata Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe potrebbero confrontarsi davanti alle telecamere del GF Vip, per mettere fine ad una diatriba che è sfociata anche in tribunale e che ormai va avanti da tempo. Nel frattempo, fa ancora discutere il battibecco tra Wanda Nara e Barbara Alberti andato in scena venerdì scorso.