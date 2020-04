GF Vip: nuovo aggiornamento di Signorini sul Coronavirus. Licia in lacrime

Come di consueto, Alfonso Signorini nella giornata di ieri ha aggiornato i concorrenti del GF Vip sulla situazione dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Il conduttore, con il classico videomessaggio mostrato dalla produzione in soggiorno, ha fatto il punto su ciò che sta accadendo nel nostro paese, dove si sta assistendo ad un rallentamento.

Nel messaggio, che può essere visto attraverso questo indirizzo, Signorini ha parlato di quella speranza con cui aveva lasciato i VIP la scorsa settimana, e che sta diventando realtà alla luce dei numeri che arrivano dalla Protezione Civile e Regione Lombardia da qualche giorno.

Il conduttore ha parlato anche del messaggio inviato agli italiani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato uno dei protagonisti del web della settimana a causa dei fuorionda pubblicati inavvertitamente sul canale YouTube del Quirinale, ma anche della benedizione dei record di Papa Francesco, che ha tenuto incollati davanti ai televisori milioni di italiani.

Ancora una volta, i concorrenti non sono riusciti a trattenere le lacrime e l'emozione per le parole di Signorini. In particolare Licia Nunez che si è commossa.

Nella giornata di ieri anche nella casa del GF Vip è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19, che si è concluso con una preghiera di Antonio Zequila.