GF VIP, Pago in confessionale: 'Sono stanco di Serena'

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello VIP, rimbombano le dichiarazioni rilasciate da Pago nel confessionale. Il gieffino infatti ha sorpreso tutti con una confidenza inaspettata, in cui ha parlato del turbolento rapporto con Serena Enardu.

Dopo averla difesa a spada tratta, anche durante la decima puntata del reality show, le sue certezze sembrano traballare, al punto che si è detto stanco della situazione.

"Non metto in dubbio il suo amore, ma ciò non toglie che ci vuole un pò di attenzione. Non sono una roccia, non sono Superman" ha dichiarato Pago, che evidentemente si aspettava un'evoluzione ben diversa del proprio rapporto con la bella sarda.

Tra i due i rapporti sono diventati tesi dopo l'entrata nella casa di Pedro, il quale gli ha fatto notare alcuni "mi piace" messi da Serena Enardu ad Alessandro Graziani, suo tentatore già ai tempi di Temptation Island VP, poco prima di entrare nella casa.

Qualche giorno fa Serena aveva minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello, dopo un duro scontro con Pago, reo secondo l'ex Uomini e Donna di averle imposto alcuni comportamenti. Il cantante al termine della diretta di inizio settimana aveva manifestato tutta la propria contrarietà nei confronti degli autori, al punto che si era parlato anche di una possibile squalifica.