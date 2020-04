GF Vip, Paola Di Benedetto sulla donazione alla Protezione Civile: 'è stata spontanea'

La vincitrice del GF Vip Paola Di Benedetto ha concesso una lunga intervista per Leggo, nel corso del quale ha trattato di vari temi tra cui, ovviamente, la sua scelta di donare l'intero montepremi del reality show alla Protezione Civile che sta combattendo contro il Coronavirus.

La modella ha fatto un excursus delle ultime settimane nella casa, in particolare dopo che Alfonso Signorini li ha informati sull'emergenza Covid-19 nel nostro paese per la prima volta. La Di Benedetto, pur riconoscendo che la produzione ha informato tutti costantemente, ha osservato che "un conto è percepire quello che stava succedendo, un altro è trovarsi in una realtà completamente distante. Vivevamo in una situazione surreale di gioco, ma comunque nella normalità". L'influencer in particolare ha raccontato lo shock nel non poter abbracciare nemmeno i suoi compagni di avventura quando ha saputo della vittoria.

Sulla donazione al Dipartimento di Protezione Civile, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha rivelato che l'idea le era venuta da tempo: "quando ci hanno detto per la prima volta dell’emergenza coronavirus ho subito pensato ‘sarebbe bello che il vincitore donasse tutto’, ma non immaginavo minimamente che potessi essere io. Quando c’è stata la proclamazione mi è venuto spontaneo".

L'intervista completa può essere letta attraverso il link presente in calce.