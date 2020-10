GF Vip, parla l'amante della Gregoraci: 'Ha tradito Briatore con me'

In questo ultimo periodo vi abbiamo parlato molto spesso dei botta e risposta a distanza tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci e ora probabilmente comprendiamo le ragioni di un rapporto tanto complesso.

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l'ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani, ha dichiarato di essere stato l'amante della showgirl agli inizi del suo fidanzamento con il noto imprenditore: "Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore…"

Insomma, è stata lanciato una vera e propria bomba che siamo sicuri farà discutere veramente molto nei prossimi giorni. Soprani ha poi fatti un'altra rivelazione scottante, ammettendo che la Gregoraci gli avrebbe svelato alcuni segreti proprio sul contro di Briatore. L'uomo ha deciso di mantenere comunque il riserbo su questa questione, trattandosi di un qualcosa di veramente molto privato.

"La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari…Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità…".

A detta dell'ex agente, pur di sfondare nel mondo della spettacolo, Elisabetta avrebbe fatto qualsiasi cosa. Anche la storia di cui ha fatto menzione nella casa del GF servirà a questo scopo? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.