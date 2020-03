Anche il GF Vip partecipa al flashmob contro il Coronavirus. Il video

Stanno spopolando in queste ore sul web le iniziative di solidarietà ed i flashmob organizzati da vip e dai cittadini italiani, alle prese con la quarantena per contenere la diffusione del Coronavirus. Anche i concorrenti del GF Vip hanno deciso di partecipare e, come mostriamo nel video, hanno cantato "Azzurro" nel giardino.

Come si può vedere attraverso questo indirizzo, i gieffini si sono riuniti in giardino e tra un attacco mancato e qualche nota stonata, hanno intonato la canzone simbolo dell'emergenza, per ringraziare tutto il personale medico che da quasi un mese combatte ininterrottamente contro il virus.

Nel video si sente in lontananza anche "Roma non fa la stupida stasera" e, come osservata da Adriana Volpe, "secondo me la gente ha veramente bisogno di compagnia e questo è il modo per sentirsi vicini".

Sempre nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha nuovamente informato i VIP di quanto sta succedendo in Italia, dove i contagi hanno sfondato quota 20mila ed i morti hanno superato i mille. Il conduttore, però ha nuovamente voluto rassicurare tutti ed ha osservato che i guariti sono superiori ai morti.

Qualche giorno fa Mediaset ha confermato che il GF Vip andrà avanti, così come Striscia La Notizia ed Amici, mentre Uomini e Donne è stato sospeso.