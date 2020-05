GF Vip: prime conferme sul ritorno in autunno, rinviata L'Isola dei Famosi

A poche settimane dalla finale del GF Vip vinta da Paola di Benedetto, Dagospia lancia l'indiscrezione secondo cui Mediaset avrebbe già preso una decisione definitiva per il reality show.

A quanto pare, infatti, il GF Vip tornerà in autunno, condotto ovviamente da Alfonso Signorini dopo che Barbara D'Urso si è tagliata fuori ed ha lasciato intendere che la versione con concorrenti non-vip probabilmente non vedrà la luce quest'anno.

Il popolare magazine di gossip riferisce anche che sarebbe stata rinviata anche L'Isola dei Famosi, al 2021, per motivazioni ancora non note ma probabilmente legate alla pandemia in corso.

Chiaramente come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia, in quanto si tratta di una semplice indiscrezione ed anche perchè tutto sarà legato all'andamento dell'emergenza sanitaria nel nostro paese. Secondo virologi ed epidemiologi infatti non è da escludere una seconda ondata del Coronavirus in autunno, ed è chiaro che nel caso in cui ciò dovesse verificarsi il Grande Fratello Vip potrebbe slittare. Signorini infatti ha fatto tesoro delle ultime settimane del reality, in cui si è trovato di fronte ad una situazione non facile che l'ha costretto a "rompere il protocollo" per informare i concorrenti di ciò che stava succedendo al di fuori della Casa di Cinecittà.