GF Vip: rissa tra Antonella e Fernanda. Lite anche tra Antonio e Sossia, il video

Nel giorno in cui il GF Vip ha annunciato ai concorrenti la data in cui terminerà, nella casa di Cinecittà va in scena un'altra rissa. Protagonista è sempre Antonella Elia, che questa volta però se l'è vista con Fernanda Lessa. Il tutto però ha avuto un effetto a catena ed ha scatenato le rivalità tra Antonio e Sossio.

La vicenda ha avuto inizio quando Antonella ha accusato Fernanda di aver rubato tre pacchetti di biscotti, invitandola a restituirli. La Lessa però non ha accettato l'invito ed ha spintonato la coinquilina invitandola ad andare via. La Elia a questo punto le ha afferrato il braccio nel tentativo di trattenerla.

Immediatamente sono arrivati Licia Nunez, Andrea Denver, Sossio Aruta ed Antonio Zequila, che hanno separato le due prima che queste potessero venire alle mani in modo più serio. Sossio però non ha gradito l'atteggiamento di Antonio, che avrebbe spinto Antonella per allontanarla da Fernanda.

Tale atteggiamento non è andato giù nemmeno alla stessa Elia, che ha accusato il latin lover napoletano, il tutto sotto gli occhi di Sossio che è intervenuto in sua difesa. Gli animi si sono surriscaldati ancora di più quando Zequila ha invitato l'ex calciatore a parlare in italiano e non in dialetto. Dopo un battibecco tra i due, Antonella ha attaccato Licia, dicendole che è "una brutta viscida".