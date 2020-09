GF Vip, rivelazione a Live Non è la D'Urso: 'Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini'

Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda ieri sera, si è parlato molto della nuova edizione del Grande Fratello Vip ed in particolare di una concorrente del cast: Patrizia De Blanck, che secondo quanto affermato da un giornalista di Oggi, non sarebbe una contessa.

Giangavino Sulas, infatti, ha trovato dei documenti che gli avrebbero confermato che l'attuale reclusa nella casa di Cinecittà sarebbe la nipote di Benito Mussolini.

Non si tratterebbe di documenti topsecret o secretati, dal momento che in passato sarebbe stata la stessa De Blanck a svelarlo al settimanale. Ma dove fonda le radici questa parentela con il Duce? Il papà di Patrizia, infatti, sarebbe il gerarca fascista di Asvero Gravelli, il figlio segreto di Benito Mussolina.

Patrizia sarebbe stata cresciuta dal conte Guillermo de Blanck y Menocal, che ha sposato Lloyd e cresciuto anche il fratello Dario.

Sulas ha anche avanzato dei dubbi sul titolo di "Contessa", in quanto suo padre adottivo non sarebbe presente nel Libro d'Oro della nobiltà italiana, motivo per cui non potrebbe forgiarsi del titolo di contessa.

Probabilmente della questione sarà affrontata durante la prossima puntata del GF Vip. Durante Live di ieri sera Fabrizio Corona ha anche rivolto un messaggio ad Asia Argento.