GF Vip, Salvo Veneziano contro Paola Di Benedetto: 'Il fidanzato ha fatto votare le fan'

Critiche e polemiche dopo la finalissima di Grande Fratello Vip 2020. Ad attaccare la vincitrice Paola Di Benedetto ci ha pensato Salvo Veneziano, squalificato dopo le frasi rivolte ad Elisa De Panicis.

Secondo l'ex concorrente, infatti, la vittoria di Paola era praticamente certa ed è arrivata grazie alla popolarità mediatica del fan, Federico Rossi del duo Benji & Fede che vanta un seguito importante di fan sui social.

"Era normale che vincesse lei 1,7 milioni di followers lui si è portato tutte le sue fan per votarla…. (Il suo ragazzo). Per come la vedo io ,quando c e un reality bisogna votare alla vecchia maniera … Li si capisce realmente il vincitore…. ( No votazioni su i social. .. ) una persona non può vincere un reality perché ha più followers .. inconcepibile…" ha affermato in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram nella serata di ieri, che ha trovato d'accordo molti dei suoi follower.

Scorrendo i commenti, la maggior parte degli utenti avrebbero preferito la vittoria di Patrick Ray Pugliese, che era dato come vincitore dai quotisti prima della finale del GF Vip, a discapito di Paola Di Benedetto. E' innegabile infatti che la vittoria dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin sia stata una sorpresa, ma il gesto di donare l'intero montepremi alla Protezione Civile è degno di nota.