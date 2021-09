GF Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Tommaso Eletti: 'Sessista e geloso patologico'

Non è ancora iniziato il Grande Fratello Vip ma il programma di Alfonso Signorini sta già generando molte polemiche. L'ultima della lista è stata scatenata da Selvaggia Lucarelli che non ha apprezzato la scelta di includere nella lista dei concorrenti Tommaso Eletti, il giovane protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il ragazzo si è distinto (e non positivamente) per alcune frasi pronunciate nei confronti della sua compagna e secondo la giornalista non è decoroso che una persona del genere possa ancora stare in tv: "Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato 'vip'. Poi mi raccomando, siparietti tv sul modo in cui bisogna trattare le donne".

Dal canto suo, Tommaso Eletti ha scelto di non rispondere a queste accuse e ha invece voluto dire la sua sulle opinioniste scelte per questa edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ammettendo candidamente di non sapere chi siano.

Nessun commento nemmeno da Alfonso Signorini che dalla prossima settimana si troverà al timone di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip che per il momento sta facendo discutere molto più del previsto. Staremo a vedere come andranno le cose.