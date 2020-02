GF Vip: sui social la lista degli eliminati delle prossime puntate?

Dopo una decima puntata del Grande Fratello Vip al cardiopalma, ricca di tante sorprese, sul web sta montando la polemica per una lista pubblicata su Twitter contenente l'ordine di eliminazione delle prossime puntate.

Sono stati in molti a riprendere il tweet e lo screenshot, acquisito sulla pagina Wikipedia dedicata al programma. L'elenco, da leggere dal basso verso l'alto, indica l'ordine di abbandono dei concorrenti: Salvo, Elisa, Sergio, Pasquale, Ivan, Rita, Carlotta, Michele, mentre in cima svetta Adriana, etichettata da molti come la possibile vincitrice dell'edizione.

Tuttavia, come osservato da molti, si è trattato di un semplice errore d'interpretazione dell'immagine.

La lista infatti deve essere divisa in due parti: in quella inferiore sono indicati gli eliminati, mentre in quella superiore vengono elencati i concorrenti ancora in gara, in ordine rigorosamente alfabetico. In molti hanno fatto notare che è ancora presente Barbara Alberti, che però lunedì notte ha lasciato la casa ritirandosi dal programma.

In molti però continuano ad avanzare teorie del complotto secondo cui il gioco sarebbe pilotato. Da Mediaset non sono arrivate comunicazioni a riguardo.

Nessuna novità anche in merito alle possibili sanzioni per Pago dopo la sfuriata in giardino al termine dell'episodio live in cui si era rivolto violentemente nei confronti degli autori, accusati di "voler rovinare sempre tutto".