GF Vip, svelato il nome del fidanzato di Elisabetta Gregoraci: ecco chi è

Notizia bomba lanciata da Giornalettismo da una fonte vicina ad Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Flavio Briatore che sta prendendo parte al Grande Fratello Vip. Nonostante le avances ed effusioni con Pierpaolo Pretelli, la showgirl sarebbe felicemente fidanzata.

Secondo quanto affermato da questa persona vicina alla Gregoraci, infatti, la presentatrice sarebbe legata al pilota Stefano Coletti.

“Erano insieme quando lei ha condotto ‘Battiti’ in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al . Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia, ‘Immobilia 2000’, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola“ ha affermato.

Gabriele Parpiglia però riferisce che Coletti non sarebbe felice per la vicinanza tra Elisabetta e Pretelli, ed infatti sarebbe molto geloso per quanto sta accadendo nella casa. Elisabetta, però, gli avrebbe giurato amore e fedeltà prima di entrare nella casa. La strada per Pierpaolo si fa sempre più in salita.

Nel frattempo, ieri l’ex ha sparato a zero su Elisabetta Gregoraci ed ha affermato che “ha raccontato solo bugie”.