GF Vip, Tommaso Zorzi su Pierluigi Diaco: 'É di un'antipatia assurda'

Che Pierluigi Diaco non fosse uno dei personaggi più amati dello spettacolo lo si sapeva, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un attacco tanto cruento da parte di Tommaso Zorzi, l'influencer entrato nella casa del Grande Fratello Vip.

Chiacchierando con gli altri concorrenti ha detto: "Tipo in una puntata lui parla della vita della sua ospite e dice 'lei ha tre figli', la donna lo corregge 'ma veramente ne ho due' e lui sbotta 'ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati'. Vi giuro, ma incavolato nero”.

Il giovane 25 enne ha poi aggiunto: "Oppure in diretta sclera zittendo i suoi collaboratori. Gli hanno chiuso il programma. Lui è di un'antipatia assurda. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba tremenda".

E poi nello sconcerto generale Tommaso Zorzi ha detto: "Nell'imbarazzo più totale degli opinionisti. Pensate a lavorare in studio con uno così. […] Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l'immagine". A sostegno delle parole dell'influencer sono giunte anche la Contessa de Blanck e Maria Teresa Ruta: "Gli hanno chiuso il programma con la scusa del Covid ma, in realtà si dice che tutto sia dipeso da un terribile litigio".