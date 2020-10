GF Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Francesco Oppini: 'Hai frainteso tutto'

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembravano aver costruito una bellissima amicizia ma, il loro rapporto ha subito nelle ultime settimane una battuta d'arresto che secondo l'influencer dipenderebbe da un terribile fraintendimento del figlio di Alba Parietti.

Durante la puntata è stato mandato in onda un video in cui Oppini diceva: "Non so se voleva da me qualcosa che io non posso dargli". Un riferimento piuttosto chiaro ad un possibile interessamento sentimentale di Zorzi. Della stessa idea sarebbe anche la contessa Patrizia De Blanck che ha sempre sostenuto che ci fosse un particolare trasporto del giovane influencer verso il figlio di Alba Parietti.

Alla vista di queste immagini, Tommaso Zorzi apparso molto dispiaciuto ha detto: "Alfonso, è un leitmotiv degli etero che tutti i gay sono innamorati di loro e li seguono come i cani. Il fatto che si vociferi che io abbia cambiato atteggiamento nei confronti di Francesco perché non c'è stato è il limite dei discorsi. Francesco mi devi dire se io ti ho mai fatto credere qualcosa, ma poi ti chiedi se io volevo qualcosa in più solo perché sono gay?".

Oppini a quel punto ha ribattuto: "Non capisco perché tu ti raffreddi nei miei confronti ogni tanto. Ho fatto qualcosa che non va, ti aspettavi qualcosa". A quel punto Zorzi rivela che le ragioni del suo allontanamento sono essenzialmente dipese dal desiderio di non essere la pedina per eventuali strategie e di essere rimasto piuttosto deluso dal comportamento generale di Oppini: "Mi sono sentito una pedina del suo gioco di scacchi, il fatto che io ti ritenga una persona pensante e ti sei omologato col pensiero dell'altro gruppo e questa cosa mi ha fatto arrabbiare, anche il fatto che tu ti sia accanito con le nomination".

Insomma, l'aria sembra sempre più tesa in casa.