GF Vip, Valeria Marini conferma il flirt con Antonio Zequila

Dopo anni di smentite, Valeria Marini nel corso della puntata del GF Vip in onda ieri sera ha confermato un flirt avuto con Antonio Zequila anni fa. La conferma è stata data in diretta, a sorpresa, dal momento che la stessa showgirl aveva a più riprese allontanato l'eventualità ed i rumor.

Zequila però aveva parlato di questa presunta storia nel 2005, quando aveva preso parte all'Isola dei Famosi. Qui, l'attore napoletano fece riferimento ad una storia del 1990, ma l'ex valletta del Bagaglino intervenne in diretta per smentire tutto. Qualche anno dopo, Antonio criticò la Marini per aver partecipato al GF Vip, ma il destino ha voluto che ora entrambi si ritrovassero nella stessa casa.

Ieri sera, a sorpresa, la soubrette ha ammesso che "si, è vero, anni fa abbiamo avuto un flirt".

Discorso diverso per Adriana Volpe, che ha categoricamente negato quanto raccontato dallo stesso Zequila tempo fa, quando però di un incontro nella sua casa di Milano in cui "siamo stati tutto il pomeriggio a casa mia e on solo a mandare i biscotti". Tale dichiarazione ha mandato su tutte le furie la stessa conduttrice, da anni sposata e mamma di una bambina.

Riguardo al Coronavirus, Zequila ha mostrato insofferenza nei confronti della decisione del GF Vip di continuare il programma, dopo l'informativa di Michele Cucuzza.