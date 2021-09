GF Vip, Salvo Veneziano attacca Signorini: 'Contano solo agli ascolti'

Salvo Veneziano è una vecchia conoscenza del Grande Fratello, avendo partecipato alla prima edizione del reality show e poi alla sua versione Vip, salvo essere espulso per alcune sue dichiarazioni che sembrano non essere particolarmente piaciute ad Alfonso Signorini.

Il pizzaiolo è stato cacciato dalla Casa del Grande Fratello per alcuni commenti sessisti rivolti a Paola Di Benedetto ed Elisa Di Panicis, vicenda che sembra non aver ancora pienamente superato e in occasione della prima puntata del reality show, ha mostrato tutta la sua acredine nei riguardi del conduttore di Canale 5.

A suo avviso infatti, Alfonso Signorini baderebbe solo agli ascolti senza preoccuparsi pienamente del rispetto delle donne come aveva voluto far credere con la sua espulsione. A dimostrazione di ciò ci sarebbe il coinvolgimento in questa edizione di Tommaso Eletti, volto noto di Temptation Island, criticato da più parti per il suo comportamento nei riguardi della fidanzata.

In un post sui social Salvo Veneziano ha scritto: "Tutti paladini per i diritti delle donne !!! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un'altro reality nel quale é emerso per la sua "eccessiva possessività patologica" nei confronti del genere femminile. Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso".