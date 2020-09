GF Vip, Vittorio Sgarbi svela la verità sul flirt con Franceska Pepe a Barbara D'Urso

Vittorio Sgarbi è stato ospite ieri sera di Live - Non è la D'Urso, a cui ha parlato del suo presunto flirt con Franceska Pepe, protagonista del Grande Fratello VIP e modella che ha posato anche per Playboy. Il critico d'arte ha svelato dei retroscena.

Sgarbi, dopo le smentite di Franceska, ha deciso di svelare tutto probabilmente perchè è stato colpito nell'orgoglio. A precisa domanda di Barbara, il sindaco di Sutri ha affermato quanto segue: "nulla di organizzato, a tavolino stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino. Era un’intimità così stretta che sembrava un fidanzamento. Poi ci ha incontrato una giornalista e le abbiamo detto che eravamo fidanzati. Un colpo di fulmine non legato alla mia notorietà. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione".

L'imbarazzo in studio è stato tanto, soprattutto da parte di Barbara D'Urso, che ha cercato di tenere a bada Sgarbi.

Durante una chiacchierata nella casa, la versione raccontata da Franceska è sembrata essere molto differente e la modella ha parlato di una cosa "montata ad hoc".

