Il ghigno di Alice protagonista del nuovo poster di Batwoman

Ruby Rose darà vita al personaggio di Kate Kane nella nuova serie di The CW e DC, intitolata Batwoman. Una protagonista di questo livello aveva bisogno di un'antagonista di altrettanto spessore e per l'occasione Rachel Skarsten sarà Alice, pronta a mettere il bastone fra le ruote a Kate. Su Twitter è stata pubblicata un'immagine del personaggio.

L'immagine è accompagnata da una didascalia con scritto:"Alice ha altri piani per Gotham. #Batwoman sarà presentata domenica 6 ottobre su The CW!".

Il primo episodio della serie è stato proiettato al San Diego Comic-Con e ha suscitato reazioni positive dagli spettatori. Batwoman è stata introdotta per la prima volta nel crossover dell'Arrowverse di Elsewords.



Kate Kane non ha mai programmato di essere la nuova vigilante di Gotham City. Tre anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman, Gotham è una città in preda alla disperazione. Il dipartimento di polizia di Gotham è stato invaso e dominato da bande di criminali. Jacob Kane e il suo Crows Private Security militare ora proteggono la città. Anni addietro Jacob mandò la figlia Kate lontana da Gotham dopo lo sterminio di parte della sua famiglia. Ma il ritorno di Kate è ormai dietro l'angolo e la ragazza è pronta a raccogliere l'eredità di Batman.

Le nuove immagini hanno mostrato diverse sequenze che vedremo nello show The CW e molti fan si chiedono quale sarà il ruolo di Batman nella serie.