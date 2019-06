Ghost Hunters: A&E ordina un revival dello show sul paranormale

Attraverso un teaser il network A&E ha ordinato ufficialmente un revival di Ghost Hunters, all'interno di un progetto che prevede la realizzazione di cinque serie paranormali. Tra i titoli ufficializzati da A&E anche il programma tv andato in onda su SyFy dal 2004 al 2016 e trasmesso in Italia dai canali DMAX e AXN Sci-fi.

Ghost Hunters seguirà nuovamente il team leader Grant Wilson mentre è impegnato col suo team di cacciatori di fantasmi professionisti ad indagare sui fantasmi presenti in tutto il paese.

"Con l'aiuto di esperti forensi, documenti storici e la tecnologia innovativa disponibile, la nuova squadra aiuterà le persone comuni che lottano con fenomeni soprannaturali inspiegabili e darà sollievo a chi è afflitto da attività paranormali" recita la logline.



Il revival, composto da 20 episodi, prenderà il via mercoledì 21 agosto a seguito dei nuovi episodi di Psychic Kids.

Come annunciato in precedenza il network A&E ha ufficializzato la produzione di altre serie paranormali come Trey the Texas Medium, Celebrity Ghost Stories e World's Biggest Ghost Hunt.

Anche altri network lavorano su produzioni legate al paranormale, come CBS con Evil, oppure al cinema con la saga The Conjuring, creata da James Wan, che in questi giorni vede al cinema Annabelle 3, terzo episodio dello spin-off dell'universo creato dal regista di Aquaman, che ha visto altri due capitoli uscire nelle sale negli anni scorsi, riscontrando un ottimo successo.