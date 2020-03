Ghost Nation 2: ecco quando uscirà la seconda stagione degli investigatori del paranormale

I pionieri del paranormale Jason Hawes, Steve Gonsalves e Dave Tango stanno per tornare: finalmente la seconda stagione del reality più inquietante diSYFY è pronto e manca meno di una settimana alla messa in onda di Ghost Nation 2.

Lo show, ambientato nei luoghi più misteriosi ed infestati degli Stati Uniti, andrà in onda il prossimo 22 marzo e per festeggiarne il ritorno è previsto un episodio speciale di ben 2 ore.

I tre esperti di fantasmi, miti e leggende ci porteranno per mano nella parte meno conosciuta dei fenomeni paranormali, indagando le cause e le forze che sono alla base di questi misteriosi episodi.

Questo il comunicato della SYFY in merito agli eventi della seconda stagione:

"Le location di questa stagione nasconderanno i misteri più grandi e terrificanti mai visti e studiati fin'ora in TV. Non solo il nostro team aiuterà i padroni di casa a scacciare le presenze che infestano le loro case, ma porteranno anche le loro abilità all'interno di una prigione abbandonata."

"Come in ogni indagine, mettere insieme gli indizi è solo il primo passo: la squadra non punta ad un'analisi superficiale dei fatti. Grazie ai loro contati locali s'immergeranno a pieno nella vita delle comunità locali, svolgendo ricerche che dureranno giorni con l'obiettivo di mettere un freno a questi terrorizzanti fenomeni e restituire una vita serena agli abitanti delle zone interessate."

Che crediate o meno ai fenomeni paranormali, la seconda stagione di Ghost Nation sembra davvero un format interessante e, chissà, potremmo anche alzare il velo che separa il nostro mondo da quello degli spiriti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!