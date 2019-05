Ghost Rider: arriva un convincente fan poster dell'attesa serie con Gabriel Luna

Quando manca almeno più di un anno all'arrivo della serie interamente dedicata a Ghost Rider, prodotta da Hulu e Marvel Television, i fan hanno diffuso in rete un convincente poster dedicato al personaggio a fumetti apparso in Agents of S.H.I.E.L.D..

Ed è proprio un fan, tale Eren Gürocak, a condividere via Instagram un fantastico fan poster per la prossima serie dedicata a Robbie Reyes, che avrà ancora una volta le sembianze di Gabriel Luna, che appunto riprenderà il ruolo del Ghost Rider nella serie di Hulu annunciata all'inizio del mese dalla Marvel insieme a una seconda collaborazione con la piattaforma digitale: la serie dedicata a Helstrom, serie live-action incentrata sui fratelli Daimon e Ana Helstrom. Potete visualizzare il fan poster in calce alla news.

"Non potrei essere più eccitata e onorata di prendere le redini di un personaggio Marvel cosi amato come Ghost Rider", aveva commentato Ingrid Escajeda, produttrice esecutiva e showrunner degli episodi dell'attesa serie. "Questa storia mi ha colpito sia per il mio amore verso i personaggi ben radicati ma conflittuali che nel volere spaventare gli spettatori! Per me è importante trovare una storia che possa appassionare non solo i fan ma anche il pubblico che non legge i fumetti, e crediamo di averla trovata".

Ancora incerto però è lo stato di sviluppo e lavorazione della serie, così come la configurazione finale del personaggio è ancora oggetto di dibattito. Per alcuni si tratterà tecnicamente di un personaggio del tutto nuovo mentre altri hanno suggerito che il personaggio sarà tecnicamente la stessa versione di quello già apparso in Agents of S.H.I.E.L.D., ma che probabilmente non farà alcun riferimento alla storyline di quella serie.

Staremo a vedere una volta che Ghost Rider approderà su Hulu.