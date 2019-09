Ghost Rider: i fan sconvolti dopo l'annuncio che Hulu non produrrà più lo show

Pare che il motivo dell'accantonamento del progetto sia da attribuire allo stallo raggiunto da Hulu e il team creativo nello sviluppo dello show, anche se non è ancora del tutto chiaro quale sia la ragione principale. I fan si sono riversati sui social media per esternare tutta la loro delusione per l'abbandono della lavorazione, sperando che in futuro qualche altro network possa decidere di riprendere in mano lo sviluppo dello show. Ghost Rider è uno dei personaggi più amati creati da Marvel Comics , apparso per la prima volta nel 1972. Al cinema è stato rappresentato nel 2007 da Nicolas Cage nell'omonimo film diretto da Mark Steven Johnson, successivamente ripreso nel 2012 con il sequel Ghost Rider - Spirito di vendetta, sempre con Nicolas Cage, diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor. Nel 2007 è stato messo sul mercato un videogioco ispirato al film. L'addio improvviso e inaspettato della piattaforma Hulu allo show ha messo fine anche al casting della serie che prevedeva una trama piena di demoni .

Grande delusione tra i fan per l'annuncio di qualche ora fa che ha ufficializzato l'interruzione della produzione di Ghost Rider da parte di Hulu. Nello show Gabriel Luna avrebbe ripreso il ruolo di Robbie Reyes, che ha debuttato in Agents of S.H.I.E.L.D. e gli appassionati aspettavano di scoprire le sue nuove avventure proprio in Ghost Rider.

