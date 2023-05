Ghost Rider, Gabriel Luna cambia idea sulla serie Marvel: 'Sarei disposto a tornare'

Gabriel Luna ha interpretato Ghost Rider all'interno di Agents of SHIELD e prima dell'arrivo dei Marvel Studios era stata preparata una serie tutta incentrata sul suo personaggio che alla fine però è stata cancellata. Inizialmente titubante sul ritorno, Luna ha cambiato idea e si è detto interessato, soprattutto dopo il successo di The Last of Us.

Ora, Luna ha affermato che sarebbe sicuramente disposto a tornare nei panni dello Spirito di Vendetta: "La risposta che ripetevo sempre era: 'Ho amato quello che abbiamo fatto, sono molto contento di quello che abbiamo realizzato e posso essere felice di lasciarlo sullo scaffale e guardare con affetto il modo in cui il pubblico lo ricorda, nel modo in cui lo ricorda. Rifare il personaggio mi darebbe solo un'altra opportunità di sbagliare'", ha detto Luna in una nuova chiacchierata con Forbes.

A quel punto l'attore dice di aver iniziato a cambiare idea: "Quindi c'era quella mentalità, ma ora sento di essere molto più aperto se dovesse capitare. Se ha senso, sarei più che felice di farlo... Cerco di tenermi in forma, Arnold lo richiede", ha aggiunto l'attore. "Sono ancora fisicamente in grado di farlo e se ci sarà una grande storia e mi vorranno, naturalmente tornerei". Ricordiamo che Luna è stato anche il villain principale di Terminator: Destino Oscuro, ultimo capitolo della saga fantascientifica con Arnold Schwarzenegger.

Luna aveva confermato in precedenza di essere rimasto sotto contratto per tre anni mentre lo show di Ghost Rider era in fase di sviluppo. Negli ultimi tempi si erano diffuse voci su Norman Reedus come Ghost Rider del MCU, ma anche di attori di prima fascia come Keanu Reeves.

"Sai, ci sono stati molti cambiamenti", dice Luna. "Era in lavorazione da un po' di tempo. Sono rimasto sotto contratto per quasi tre anni con la promessa che l'avremmo realizzato, e poi è stato dato il via libera. Stavano allestendo e costruendo i set e scrivendo le sceneggiature e tutto stava andando bene, e poi ho ricevuto la telefonata in cui mi dissero che non se ne sarebbe fatto niente. Sono grato per tutto il tempo che ho trascorso, è stato davvero molto divertente interpretarlo. Ma ovviamente tutto questo è al di sopra delle mie possibilità. Ci sono stati molti cambiamenti. I fan lo adorano e continuano a chiederlo a gran voce, e credo che su Internet si stia diffondendo sempre di più questa voce. Ma non posso farci nulla".