Ghost Rider: Gabriel Luna commenta la fine della serie

La notizia riguardo la cancellazione della serie TV di Ghost Rider è stata un grande shock per i fan del personaggio, che non hanno potuto vedere molto della nuova iterazione dell'iconico rider. Gabriel Luna, interprete del protagonista, ha deciso di commentare il fatto sulla sua pagina di Instagram.

Ecco il sentito messaggio che ha voluto condividere con tutti gli appassionati del personaggio dei fumetti Marvel: "Voglio ringraziare tutti quelli che amano Ghost Rider e Robbie. Mi sono divertito molto ad interpretare quei due ed ero pronto per le sfide della serie TV. La notizia mi ha sconvolto, ma ho sempre saputo che in questo ambiente finché non sei sul set per filmare può anche finire tutto in un attimo. E anche così non è certo che lavorerai ancora il giorno dopo. Voglio ringraziare Loeb, Marvel, Felipe Smith e tutti coloro che hanno aiutato a portare su piccolo schermo Ghost Rider e nei fumetti. Ora sono impegnato con la promozione di Terminator. Porteremo Terminator: Dark Fate in tutti i cinema in poco più di un mese! Spero di vedervi tutti il primo novembre, giorno dei morti, al cinema!".

Così, dopo le reazioni dei fan alla cancellazione di Ghost Rider, anche l'interprete principale ha voluto dire la sua, senza specificare però il motivo che ha portato i dirigenti di Hulu a fare questa scelta.