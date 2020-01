Ghost Rider, Gabriel Luna parla del suo futuro nei panni del personaggio

In una recente intervista Gabriel Luna, interprete di Robbie Reyes nella serie televisiva Agents of SHIELD, ha parlato della mancata occasione relativa alla serie spin-off Ghost Rider e alla possibilità di interpretare il personaggio in un prossimo futuro.

Queste le parole della star:

"Mi stavo preparando per la parte di Ghost Rider da qualche tempo, ormai da qualche anno in realtà, sono stato semplicemente in attesa. Quindi credo che non ci siano molte speranze. Penso che sia sostanzialmente finita, so che forse ci sono ancora un paio di pagine da scrivere ... Ma per me, personalmente, penso che sia meglio lasciare le cose come stanno. Ci mettiamo il cuore in pace, e a dire il vero sono davvero felice perché penso che molte persone, un'intera generazione di giovani, che sanno che Ghost Rider è Robbie Reyes. E Penso che la cosa non cambierà, sia che facciamo un altro show o meno. Penso che sia qualcosa che mi renderà sempre molto orgoglioso. Quindi preferisco che questo rimanga lì dov'è. E sono davvero entusiasta di vedere cosa riserva il futuro."

Come sappiamo, con l'arrivo di Disney+ e il nuovo ruolo dirigenziale di Kevin Feige, i Marvel Studios si sono riappropriati di tutte le sezioni televisive della Marvel, e ciò che costretto Hulu ad interrompere lo sviluppo della serie tv Ghost Rider. Ma ora che il Marvel Cinematic Universe si sta muovendo sempre di più verso l'horror, con Blade, Doctor Strange e Moon Knight, forse in un prossimo futuro la compagnia ricorrerà anche ad un nuovo utilizzo del personaggio.

