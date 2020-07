Ghost Rider, Gabriel Luna solidale con Anthony Mackie: 'Manca attenzione alla diversità'

Se sullo schermo negli ultimi anni i Marvel Studios hanno fatto dei passi avanti sul piano dell'inclusione e della rappresentazione della diversità, presentando diversi nuovi personaggi, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il "dietro le quinte". Ne ha parlato Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson in Falcon and The Winter Soldier.

In una recente conversazione per Variety con il collega Daveed Diggs, l'attore ha infatti raccontato: "Mi ha davvero infastidito il fatto di aver girato sette film Marvel in cui ogni produttore, ogni regista, ogni stuntman, ogni costumista, ogni singola persona era bianca."

Anthony Mackie ha poi aggiunto: "In Falcon and The Winter Soldier il protagonista sono io. In Snowpiecer il protagonista sei tu. Abbiamo il potere e la capacità di porre quelle domande."

Dalla parte di Mackie si è schierato anche Gabriel Luna, che dopo aver interpretato Robbie Reyes in Agents of SHIELD avrebbe dovuto avere una serie da protagonista, Ghost Rider, poi cancellata da Hulu. Un'occasione mancata, in un modo che brucia ancora. Luna ha infatti condiviso, come possiamo vedere in calce alla news, il tweet di Variety in cui Mackie accusa Marvel di non fare abbastanza per la diversità, commentando: "Amen, Anthony Mackie. Pensare che eravamo in rampa di lancio con Ghost Rider e non siamo ancora riusciti a farlo. Un'opportunità persa per avere un protagonista messicano-americano in un mondo in cui i film incentrati su un personaggio latino sono meno del 3%."

