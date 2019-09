Ghost Rider, Hulu non produrrà più la serie tv sul personaggio

Brutte notizie per i fan del Ghost Rider di Gabriel Luna: la piattaforma streaming Hulu, su cui sarebbe dovuta andare in onda lo show, ha deciso di non portare avanti la serie live-action a lui dedicata.

L'attesissima serie live-action su Ghost Rider, ordinata da Hulu e prodotta da Marvel Television (e già in fase di lavorazione) non andrà avanti.

Annunciato assieme a un altro show targato Marvel, Helstorm, per andare poi a far parte di una nuova gamma di serie horror denominata Adventure into Fear dallo stesso Presidente di Marvel Television, Jeph Loeb, lo pseudo-spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. sembrerebbe aver raggiunto una fase di stallo sul piano creativo.

Secondo il sito Deadline, che ha riportato la notizia in esclusiva, tale impasse sarebbe stata "impossibile da risolvere" e avrebbe portato il servizio streaming alla decisione finale di non proseguire oltre con la sua produzione.

Non è chiaro se lo show ha reali possibilità di essere salvato da altre emittenti, o se questa sarà davvero la fine per Robbie Reyes.

Certo sarebbe un bel colpo di scena se intervenisse Disney+ e la inserisse nella sua già ricca programmazione seriale...

Ma finchè non ci saranno ulteriori aggiornamenti, tutto quello che i fan possono fare è incrociare le dita.