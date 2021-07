Ghost Rider, qual è la versione migliore? La discussione social tra i fan

Nel corso della settimana i fan di Ghost Rider si sono radunati su Twitter per discutere insieme su quale sia la versione migliore del personaggio che sia mai stata rappresentata. Non mancano gli aficionados di Gabriel Luna, che si chiedono come sarebbe potuta la serie in tv e quelli che sperano di vedere Keanu Reeves interpretare il personaggio.

E ci sono anche i fan che vorrebbero vedere Nicolas Cage tornare nel ruolo per poter consegnarne l'eredità ad un interprete più giovane.

Tuttavia solo il tempo potrà dire che cosa ha in serbo Kevin Feige per i Marvel Studios del futuro e quindi anche per Ghost Rider, eventualmente.



Quando la notizia della mancata produzione dello show di Marvel TV è diventata ufficiale, i fan rimasero sconvolti dalla cancellazione di Ghost Rider ma Gabriel Luna ringraziò la community per l'affetto nei suoi confronti:"A tutti coloro che amano Robbie e Ghost Rider, GRAZIE. Ho avuto l'occasione nella mia vita d'interpretarli ed ero pronto per il nuovo show. La notizia è stata sorprendente ma ho sempre saputo che la natura di questo business è che fino a quando non sei lì, quel giorno, facendo quella cosa, essa potrebbe sfuggire. E anche allora, il giorno successivo al lavoro non è garantito".

Lo scorso anno Gabriel Luna è stato anche solidale con Anthony Mackie, star di The Falcon and the Winter Soldier, sottolineando quanta attenzione manchi alle diversità.



E voi quale versione di Ghost Rider preferite?