Ghost Rider è di nuovo in tendenza sui social: i fan Marvel sperano nel ritorno

Dopo aver ottenuto il ritorno di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe con l'apparizione in Spider-Man: No Way Home, i fan stanno concentrando ora le loro attenzioni su Ghost Rider, dopo la partecipazione di Gabriel Luna a Agents of S.H.I.E.L.D. Ghost Rider è di nuovo in tendenza sui social e uno dei motivi è palese.

Il principale riguarda i rumor che vorrebbero veder tornare il personaggio in versione live action all'interno del Marvel Cinematic Universe. Sui social si discute anche su chi sia il miglior Ghost Rider mai visto al cinema o in tv.

Attualmente nessun progetto è stato ufficializzato da Marvel Studios e lo stesso Gabriel Luna ad ottobre ha confermato di non essere stato contattato da nessuno per tornare ad intepretare il personaggio.



"Se sarà una grande storia, se ha senso e se mi sento ancora come mi sentivo come quando stavo leggendo per Jed e Moe quel primo giorno con Sara Finn [...] Assolutamente" aveva dichiarato Luna.

Nonostante le voci e i rumor non ci sono ancora conferme al possibile ritorno di Ghost Rider, anche se Marvel ha abituato i propri fan a non dare mai nulla per scontato.

La presenza di Daredevil in No Way Home ha stupito anche i più ottimisti e quindi la possibilità che Ghost Rider appaia di nuovo in futuro non è così remota.



Ecco in che modo Gabriel Luna aveva parlato del suo futuro legato al personaggio, dopo la decisione di Hulu di non produrre lo show.