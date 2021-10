Ghostbusters: Afterlife, arrivano i Funko Pop e sono pronti per essere pre-ordinati!

Ghostbusters Afterlife arriverà presto in Italia. Il film di Jason Reitman sarà un sequel del celebre franchise nato nel 1984, e tornerà portando con sé volti nuovi e vecchi, in un'operazione che non mira solo alla nostalgia ma a costruire qualcosa di nuovo. I Funko Pop ispirati al film saranno a breve disponibili: usciranno il 19 Novembre.

I ritardi produttivi del nuovo Ghostbusters hanno portato alcuni suoi prodotti ad essere annunciati un po' fuori sincrono. Ad esempio Hasbro aveva presentato le sue action figure già a Luglio, dunque con grande anticipo. Funko Pop non si era invece ancora espresso, e lo fa adesso, quando la data di uscita del film fissata per il 18 Novembre si avvicina. Nella pellicola vedremo una nuova generazione di personaggi.

Tanti i Funko Pop che avremo dei protagonisti di Ghostbusters: Afterlife. Ci sarà anche Ecto-1 Pop Ride Super Deluxe, lanciato insieme ai nuovi membri del cast Lucky (Celeste O'Connor), Il signor Grooberson (Paul Rudd), Podcast (Logan Kim), Phoebe (Mckenna Grace). Ci sarà inoltre un Funko Pop del bizzarro nuovo fantasma Muncher e una collezione di Mini-Pufts che contengono vari oggetti come accendini, cracker e ombrelli da cocktail. Per quanto riguarda invece le esclusive, potremo goderci varianti di Mini-Puft e un Muncher fosforescente.

Disponibili online per il pre-ordine su Entertainment Earth o Amazon Prime, arriveranno il 19 Novembre. Se siete curiosi e volete dare un'occhiata potete farlo nelle foto in calce all'articolo!

Intanto vi lasciamo con il poster di Ghostbusters Legacy!