Ghostbusters, che fine ha fatto la serie tv animata di Netflix?

Quando Netflix annunciò una nuova serie animata di Ghostbusters era chiaro a tutti che il franchise degli Acchiappafantasmi era in procinto di espandersi verso nuovi sequel e spin-off.

Peccato che, a distanza di due anni, gli aggiornamenti siano state quasi nulli e l'assenza di sviluppi ha portato i fan a credere che il progetto fosse stato accantonato da Netflix. E se la speranza è l'ultima a morire, fortunatamente dopo un lunghissimo silenzio Gil Kenan ha finalmente svelato che la nuova serie animata prodotta da Netflix è in fase di sviluppo: "È molto eccitante. Ho appena guardato un'intera presentazione artistica dello spettacolo - ha detto Kenan durante il podcast A Trip To The Movies con Alex Zane - ho visto i set e gli ambienti, e persino un primo sguardo al un mondo di personaggi soprannaturali realizzati dal nostro brillante team creativo".

Netflix ha lavorato in silenzio in questi due anni per portare sul piccolo schermo una nuova serie animata dedicata agli Acchiappafantasmi più amati del cinema. Al momento non sono state divulgati altri dettagli, ma l'aggiornamento di Gil Kenan fa ben sperare sull'uscita dell'atteso progetto animato proprio mentre Ghostbusters: Minaccia Glaciale, dopo un debutto tiepido, procede a passo spedito al box office incassando nel primo weekend 45,5 milioni di dollari in USA.

