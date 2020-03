Ghosts: Brandon Scott Jones entra nel cast del pilot della comedy CBS

Brandon Scott Jones è stato scelto per far parte del cast dell'episodio pilota della serie comedy targata CBS, Ghosts. Lo show è un adattamento della serie omonima della BBC One. Jones è solo l'ultimo ad aggiungersi ufficialmente alla lista d'interpreti che parteciperà al pilot che lancerà la serie sul piccolo schermo.

Ghosts segue una giovane coppia in difficoltà, i cui sogni diventano realtà quando ereditano una bella casa in campagna. I due scoprono tuttavia che l'abitazione sta cadendo a pezzi ed è abitata dai fantasmi di molti dei precedenti abitanti deceduti.

Brandon Scott Jones interpreterà Isaac, un militante e statista di buone intenzioni ma pomposo e prolisso, morto alla fine del 1700 per dissenteria. Jones è apparso di recente in alcuni episodi di show come The Good Place e The Other Two, ed è noto per aver partecipato a show come Broad City, Girls e Difficult People. Al cinema ha partecipato nel cast del film Non è romantico? con Rebel Wilson.



Joe Port e Joe Wiseman scriveranno e produrranno l'adattamento americano, con i produttori della serie originale che parteciperanno al progetto in qualità di produttori esecutivi. CBS Television Studios produrrà lo show in associazione con LionsGate Television e BBC Studios.

