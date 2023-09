Giacomo Urtis contro Fabrizio Corona: 'mi hai usata, ci avevo creduto'

Come ampiamente prevedibile, l’intervista di Fabrizio Corona a Belve ha scatenato i gossip sul web. Nelle scorse settimane infatti si era a lungo parlato del presunto matrimonio con Giacomo Urtis, ma a quanto pare si trattava di uno scherzo a cui Corona ha voluto mettere la parola fine.

Rispondendo ad una domanda della Fagnani sul matrimonio, Corona è stato lapidario: “ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi, come avrei potuto chiederlo a Giacomo?” ha affermato, mettendo definitivamente fine alle voci ed il chiacchiericcio.

A stretto giro è arrivato lo sfogo di Urtis: “ci sono cascata di nuovo” ha affermato. "Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che 'ero bellissima' e che 'ero perfetta così' tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!" è il duro attacco del medico estetico. "Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un'accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un'anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto". Nessuna contro-replica da Corona, che nel corso dell’intervista ha anche parlato della malattia del figlio Carlos.