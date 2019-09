Giancarlo Esposito anticipa dettagli sul suo personaggio in The Mandalorian

The Mandalorian farà finalmente luce su uno dei periodi potenzialmente più interessanti della storia dell'universo di Star Wars, e cioè quello collocato tra la caduta dell'Impero avvenuta ne Il Ritorno dello Jedi e l'ascesa del Primo Ordine, che in Episodio VII vediamo già all'apice del suo potere.

Gli intermezzi della saga sono infatti sì stati trattati tra serie TV animate e fumetti, ma certo è che resta un bel po' di terreno ancora scoperto sul quale poter impostare del materiale di indubbio interesse, così come dovrebbe fare la serie con protagonista Pedro Pascal.

Mettendo un secondo da parte l'Oberyn Martell di Game of Thrones, però, vediamo come uno dei personaggi chiave di The Mandalorian sarà il Moff Gideon di Giancarlo Esposito, individuo che dovrebbe avere un ruolo fondamentale nella creazione del Primo Ordine. "Sicuramente ha tutto l'aspetto di un villain, ma ad oggi non lo sappiamo. Potrebbe esserlo, potrebbe esserlo per fini positivi, per fini negativi, potrebbe essere un conquistatore. Potrebbe essere il salvatore. Tutti abbiamo bisogno di ordine nel nostro mondo e qui c'è un Impero che è caduto, non c'è più ordine. Moff Gideon è molto intelligente, molto informato anche. Sicuramente è molto abile a fare ciò che fa. Prima della caduta dell'Impero era un soldato imperiale, ed ora userà tutto ciò che ha imparato da quell'esperienza, perché in qualche modo lui ha un senso dell'ordine. Ma allo stesso tempo potrà essere crudele ma non dare sostegno ai folli. E poi è un viaggiatore. Sa tantissime cose, ma nessuno sa come" ha spiegato la star di Breaking Bad.

Il primo trailer ufficiale di The Mandalorian è stato mostrato allo scorso D23 Expo di Anaheim. Il regista Jon Favreau ha poi parlato della possibilità di rivedere Boba Fett durante la serie.