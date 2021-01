Giancarlo Esposito condivide un'imperdibile fan art che lo vede nei panni di Miles Morales

Giancarlo Esposito è reduce dal successo di Star Wars: The Mandalorian ma sembra che non voglia arrestare la sua ascesa o voglia solo divertirsi a far emozionare i suoi fan. L’interprete di Moff Gideon ha mostrato su Twitter una splendida fanart che lo mostra nei panni di Miles Morales, leggermente più anziano.

L’opera postata originariamente da Gryphon509, che trovate in calce alla notizia, lo vede nei panni dell’Ultimate Spider-Man con un tocco di grigio fra i capelli che si affaccia su un paesaggio urbano. Ciò si adatta perfettamente a Miles Morales: The End, racconto di Saladin Ahmed, in cui vediamo un futuro post apocalittico e solo una versione ampliata di Spider-Man può garantire che l'umanità sopravviva.



A Saladin è stato chiesto da Marvel.com cosa rende Miles diverso da Peter: “Questa è una domanda interessante. Penso che la risposta per la maggior parte delle persone sia che Miles è più figo", ha detto scherzando. “Non è la figura costantemente messa in scena da Peter, molto isolato, a parte zia May e altre persone nella sua vita da cui è sempre lontano. Miles è connesso alla comunità e alle persone intorno a lui in un modo meno complicato di Peter" ha concluso.



Esposito ha inoltre assicurato che vedremo più Moff Gideon nella terza stagione di The Mandalorian, ma non sono, avrebbe in mente anche una storia per una serie prequel su Gus Fring di Breaking Bad. A questo punto se la Marvel decidesse di adattare la storia di Saladin al cinema o sul piccolo schermo, Esposito sarebbe un'ottimo scelta per un Morales più anziano essendosi già candidato, tra i mille impegni che ha, non trovate?