Giancarlo Esposito, doppia nomination agli Emmy: l'attore ringrazia con un video

Nella giornata dell'annuncio delle nomination agli Emmy 2020, Giancarlo Esposito festeggia a doppio, proprio come le sue candidature per Better Call Saul e The Mandalorian.

Che sia nei panni di Gus Fring in Better Call Saul o in quelli di Moff Gideon in The Mandalorian, Giancarlo Esposito sa decisamente come dare vita a un personaggio in grande stile.

E la riprova, se mai ce ne fosse bisogno, è arrivata proprio oggi dall'alto dell'Academy of Televion Arts and Sciences, che ha deciso di candidarlo ben due volte (come Miglior Attore Non Protagonista per Better Call Saul e come Miglior Guest Star Maschile per The Mandalorian) alla prossima edizione dei Primetime Emmy Awards.

Così l'attore è ricorso ai social per esprimere tutta la sua gratitudine con un videomessaggio.

"Hey, qui è Giancarlo Esposito, e sono un po' emozionato. Che bella mattinata! Non avevo la minima idea che oggi venissero annunciate le nomination per gli Emmy, e ho appena ricevuto una chiamata che mi ha comunicato di essere stato nominato per due ruoli diversi. Volevo semplicemente ringraziare tutti i miei fan e la mia famiglia per il loro supporto e per aver creduto in me. The Mandalorian! Better Call Saul! È davvero elettrizzante poter dire di avere ancora una passione così grande per cquello che faccio, e per come mi presento in qualità di attore e essere umano. In tempi come quelli che stiamo vivendo, avere l'onore di ricevere questa incredibile doppia nomination mi ha davvero permesso di comprendere come si possa ottenere di tutto se si lavora sodo, si fanno le cose che davvero amiamo, e si seguono le proprie passioni, rimanendo però sempre gentili e compassionevoli".

E ha concluso entusiasta: "Oooof! Un saluto pieno di gratitudine dal doppiamente nominato Giancarlo Esposito".

La cerimonia di premiazione degli Emmy Awards si terrà il 20 settembre 2020, e sarà trasmessa sulla rete americana ABC.