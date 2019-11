Anche Giancarlo Esposito è innamorato del Baby Yoda di The Mandalorian

Raramente abbiamo visto i fan di una serie unirsi in maniera così spontanea nell'amore per un personaggio: il Baby Yoda visto in The Mandalorian è riuscito, in un'unica e brevissima apparizione, a catalizzare su di sé l'attenzione come pochi altri personaggi riescono a fare.

I motivi, d'altronde, sono piuttosto facili da comprendere: Yoda è sempre stato uno dei personaggi più amati dal fandom di Star Wars e vederne una versione così piccola e adorabile con degli occhioni quasi più grossi della minuscola testolina avrebbe fatto impazzire chiunque!

La Baby Yoda mania non riguarda soltanto i fan, comunque: gli attori stessi dello show stanno impazzendo per il loro 'collega', com'è possibile intuire dalle dichiarazioni di Giancarlo Esposito: "Sono felicissimo di avere un Baby Yoda. Nei primi Star Wars ci siamo innamorati di Yoda. Ed avere questo Baby Yoda, nato con quest'intelligenza fuori dal comune a darci l'idea che puoi essere giovane, così carino e così importante e significativo per la storia è una cosa fantastica" ha spiegato l'ex-star di Breaking Bad, che in The Mandalorian interpreterà l'ancora misterioso Moff Gideon.

Per il merchindise dedicato a Baby Yoda, comunque, ci sarà ancora da aspettare: Amazon, però, ci ha permesso (non sappiamo se volontariamente o meno) di cominciare a darvi un primo sguardo; il produttore Dave Filoni ha però ribadito che su molti aspetti della storia del personaggio verrà mantenuto il segreto nel corso della serie.