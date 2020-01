Giancarlo Esposito sul Moff Gideon: 'Ecco perché vuole così tanto Baby Yoda'

Tra gadget, Funko pop!, meme, peluche e calzini il fenomeno Baby Yoda non accenna a fermarsi e se fuori da The Mandalorian tutti ne volgio uno, sembra che anche il Moff Gideon non veda l'ora di farlo suo... Ma perché? Giancarlo Esposito ne ha parlato ai microfoni di IGN.

"Lo so ... Come ogni grande leader o scienziato (indizio! Indizio! Indizio!) con qualcuno che in certo senso è un passo avanti a te, sì, potresti voler essere il loro migliore amico o potresti voler scoprire com'è la loro struttura, cos'è che lo rende speciale e come tutto ciò possa essere usato per il progresso e il bene dell'umanità", ha spiegato Esposito. "Quindi è questo: cercare di ottenere quel potere e quel controllo necessari al Moff Gideon per ripristinare l'ordine nell'universo. Ma come fa a sapere tutto? Come fa a sapere tutto quello che sta succedendo? È un personaggio molto interessante e sono così onorato di far parte di questa produzione ".

"Moment, momento, momento!" (tranquilli, abbiamo trovato il nostro bicchiere di Batman), questo significa che il Moff Gideon intende ricostruire l'Impero? Se così fosse, e tutto suggerirebbe di sì, come potranno i poteri del piccoletto verde aiutarlo nel suo progetto?

Altro importante indizio, come sottolinea lo stesso Esposito, è il fatto che Gideon è anche uno scienziato, oltre che uno spietato leader: chissà quindi quali esperimenti vorrà condurre per essere in grado di controllare la Forza?

Purtroppo The Mandalorian 2 arriverà su Disney+ non prima dell'autunno 2020, ma le riprese sono attualmente in corso e proprio in questi giorni abbiamo visto papà Lucas con in braccio la sua ultima creazione: potremmo rivedere Dart Maul insieme ad un personaggio di Battlefront? È presto per dirlo, ma di certo l'hype è già alle stelle.