Giancarlo Esposito più pericoloso che mai nel trailer della nuova serie tv Parish

AMC ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Parish, nuova serie in sei episodi che debutterà il prossimo anno. Si tratta di un nuovo ruolo che vedrà il celebre Giancarlo Esposito avere ancora a che fare con il mondo della criminalità e della nuova collaborazione tra l'attore e AMC dopo i successi di Breaking Bad e Better Call Saul.

Nel teaser, che potete vedere qui sopra, Esposito interpreta un uomo al volante di un'auto che viene spinto al limite. "La gente continua a mettermi all'angolo", brontola, "e deve finire". Mentre preme l'acceleratore e si lancia lungo la strada, dichiara: "Sono stanco di essere un passeggero della mia stessa vita".

Esposito interpreta Gracian "Gray" Parish, "padre di famiglia e orgoglioso proprietario di un servizio di auto di lusso a New Orleans", secondo la descrizione ufficiale. "Dopo che suo figlio è stato violentemente ucciso e la sua attività è crollata, un incontro con un vecchio amico di quando era un autista fa riemergere vecchie abitudini, mandando Gray in una rotta di collisione ad alto rischio con un violento sindacato criminale".

Parish, precedentemente intitolata The Driver, ha ottenuto un ordine di serie da AMC nel marzo 2022. Oltre a Esposito, il cast comprende Bradley Whitford (The Handmaid's Tale), Skeet Ulrich (Riverdale), Zackary Momoh (The Nevers, Seven Seconds) e Paula Malcomson (Ray Donovan).

Recentemente, dopo averlo visto recitare ancora il ruolo del villain nella serie The Boys, il nome di Esposito è stato spesso accostato a quello del Professor X; sappiamo che tra non molto gli X-Men faranno il loro ingresso nel MCU e quello di Esposito sembra uno dei papabili candidati a ereditare tale ruolo da Patrick Stewart.

Stewart è già apparso come Charles Xavier anche nel MCU, ma il suo cameo si svolgeva su un'altra Terra all'interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed era a capo degli Illuminati. Non è probabile che torni a interpretare il personaggio anche in Terra-616, ovvero l'universo principale del MCU.