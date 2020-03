Giancarlo Esposito racconta The Mandalorian: dalla forza del mito al viaggio dell'eroe

Intervistato da Comingsoon.net alla premiere di Stargirl, nuovo film originale di Disney+, Giancarlo Esposito ha parlato delle sue sensazioni in vista della seconda stagione di The Mandalorian, la serie live-action di Star Wars in cui l'attore veste i panni del villain Moff Gideon.

Parlando della spettacolare arma del suo personaggio, che non sveliamo per non rovinare la sorpresa agli utenti che inizieranno a guardare lo show dal 24 marzo (data del debutto italiano del servizio), Esposito ha affermato: "Sono davvero pronto. Vi informo che ne ho distrutta qualcuna e gli addetti agli oggetti di scena mi hanno detto 'Wow, ce la metti davvero tutta."

"La nuova stagione sarà davvero incredibile. È lo space western definitivo, ed è collegato a cose che non possiamo conoscere o vedere" ha aggiunto Esposito, che in questi giorni può essere visto anche nella quinta stagione di Better Call Saul. "Inizialmente George Lucas poteva contare su un mentore e amico come Joseph Campbell, che era concentrato sulla forza del mito e sul viaggio dell'eroe. Ma non è ogni nostro viaggio il viaggio di un eroe? Ognuno ha i propri problemi da superare e i propri obiettivi da raggiungere. Stavo pensando proprio l'altro giorno a tutte le cose che non sono riuscito a fare nella mia vita. E alla fine sarò deluso di non averle fatte? È questo il rovescio della medaglia - ho realizzato molti dei miei sogni e se ne mancherò un paio non mi arrabbierò. Ma molte persone devono ancora raggiungere i propri."

L'attore ha poi rivelato di essere un vero e proprio estimatore dello show di Jon Favreau: "The Mandalorian è una serie talmente immersa nel mito e nel viaggio dell'eroe da poter superare qualsiasi cosa. Adoro questo show, davvero. È visionario in molti aspetti e sono felice di poterne fare parte."

In attesa di novità sulla seconda stagione, vi rimandiamo ai poster ufficiali di The Mandalorian che anticipano l'imminente arrivo della serie in Italia.