Giancarlo Esposito rivela: 'Ho un'idea per un prequel di Breaking Bad su Gustavo'

Negli ultimi anni Giancarlo Esposito si è ormai specializzato nei ruoli di villain, e dopo aver parlato del possibile ritorno di Moff Gideon nel film The Mandalorian & Grogu, l'attore di The Boys ha raccontato la sua idea per un prequel di Breaking Bad incentrato sull'iconico Gustavo Fring.

Parlando con GQ, l'attore ha spiegato la sua speranza di assistere un giorno alla realizzazione di una terza serie tv nel mondo di Breaking Bad, dopo Breaking Bad e lo spin-off Better Call Saul (senza dimenticare il film El Camino), una terza serie che lui immagina come un prequel sull'ascesa al potere di Gus Fring, il famoso signore del crimine al centro dei due show originali creati da Vince Gilligan: addirittura, l'attore negli anni si è costruito un'intera back-story del personaggio, che secondo lui sarebbe perfetta per una serie in stile Scarface che racconti i primi anni di 'carriera' di Gustavo.

"Ho sempre immaginato Gustavo come un uomo che ha avuto un passato nel mondo militare, e che si è fatto strada attraverso i ranghi e le gerarchie: sarebbe potuto diventare presidente, el jefe, el presidente, forse anche un dittatore, e prendere il potere. Ma voleva fare qualcosa di suo, voleva controllare il proprio destino. E così è partito per crearsi una nuova vita in America, e diventare uno spacciatore di metanfetamine, un uomo d'affari. Ma penso, sai, da giovane, era qualcuno che avrebbe potuto essere Tony Montana. Ma ha fatto in modo di diventare abbastanza bravo da rimanere nell'ombra. La mia speranza è di vedere un giorno una sorta di 'The Rise of Gus'".

Un episodio della quarta stagione di Breaking Bad ha rivelato parti del passato di Gus Fring, con un flashback al 1989 che spiegava le origini del suo odio verso il cartello dei Salamanca. Negli anni, molti fan hanno ipotizzato che Gus fosse originario del Cile, dal momento che viene spesso chiamato 'il cileno' dai membri del cartello, ma nessun dettaglio ufficiale sulla sua vita prima della sua apparizione in Messico negli anni '80 è stato mai divulgato.

Per altri contenuti vi ricordiamo che potete trovare Giancarlo Esposito nella nuova serie tv The Gentlemen, disponibile su Netflix.

